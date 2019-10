Bedrift evakuerte etter bålbrenning

Røykutviklinga vart så kraftig at Havlandet Forskingslabriatorium i Flora måtte evakuere og stenge drifta for dagen, då ein sunnfjording fyrte opp bål i fjor sommar. I etterkant viste det seg at mannen ikkje hadde løyve til bålbrenninga. Han har no godteke ei bot på 10.000 kroner.