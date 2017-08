Båt gjekk på skjer i Førdefjorden

Redningsskøyta Halvdan Grieg, ambulanse og Sea King-helikopter rykte ut då dei fekk melding om at ei båt hadde gått på eit skjer ved Flokeneset i Førdefjorden i natt. Det var 11 personar om bord i båten. Redningsleiar, Ola Vaage i Hovudredningssentralen fortel at båten kom seg av grunna sjølv, og kom seg inn til land for eigen maskin. Ingen blei skadd i hendinga, og HRS avslutta aksjonen.