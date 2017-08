Banden skulle tømme minibankar over heile Norge. Så møtte dei politibetjentane frå Stryn

Fagbladet Politiforum har denne veka ein grundig gjennomgang av den mykje omtala «minibanksaka».

Tre rumenarar set varetektsfengsla på sjette månaden etter innbrot i minibankar på Aust- og Vestlandet.

Kring 4.400 kilometer la tjuvane bak seg. Dei fekk ut nær 15.000 kroner frå innbrota.

«Black boxing»

KJENT: Ifølgje Politiforum dukka metoden opp så seint som i 2015. Det neste året steig tal innbrot frå 15 til 58 i Europa. Foto: POLITIET

Metoden dei nytta blir kalla «black boxing», der tjuvane borar hol i minibankar og ved hjelp av ein laptop manipulerer den til å «spy ut» pengar. Rumenarane lukkast ikkje i alle forsøka, men potensialet er stort.

Medan angrepa var dei første i Norge, er denne typen minibankinnbrot utbreidd i Europa.

– Nokre stader har dei fått ut utruleg med pengar. I Storbritannia fekk ranarar med seg 1,2 millionar pund på ti dagar. I sakene i Frankrike er det snakk om beløp opp mot 50-60.000 Euro, seier politibetjent i Stryn, Vegard Dale, til Politiforum.

Handla raskt

Ting skjedde fort etter innbrotet i Stryn natt til 23. februar i år. Medan patruljen jobbar på åstaden, hentar operasjonssentralen i Florø informasjon om trafikken på dei tre vegane ut frå Stryn.

– Lokalkunnskapen er veldig viktig i ei slik sak. Vi er klare over dei fluktmoglegheitene som er, kva vegar dei kan ha reist for å komme seg vekk frå staden og kven som eventuelt kan ha sett noko på dei aktuelle fluktrutene, seier operasjonsleiar Marianne Føleide til Politiforum.

JURIST: Politiadvokat Inger Beth Fosse og etterforskarane i Stryn fekk god utteljing på god og grundig etterforsking etter minibankinnbrotet i Stryn. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Tips og søk i politiet sine interne register gjer at dei fattar interesse for to bilar.

– Då tok vi kontakt med politiet i Lom og Skjåk. Dei stoppa dei to bilane og fire personar vart arrestert, sa politiadvokat Inger Beth Fosse til NRK i mai.

Internasjonal sak

Medan den eine bilen ikkje hadde noko med innbrotet å gjere, fann politiet verktøy, datamaskiner og mobiltelefonar i bilen til rumenarane.

Men for etterforskarane i Stryn var saka langt frå over. Informasjonen dei henta ut frå datamaskiner og mobiltelefonar varsla lensmannskontoret om at dei stod ovanfor ei internasjonal sak. Kripos og Europol vart involverte.

I april reiste ein delegasjon frå politiet i fylket til Haag for å møte politi frå seks andre europeiske land ved Europol sitt hovudkontor.

Like etter kom meldinga frå Europol at 27 personar i Europa er arresterte for tilsvarande innbrot .

Ferdig etterforska

Politiet meiner å kunne knyte to av mennene til innbrot også i Europa. Når det gjeld innbrota her i Norge har to erkjent forholda.

Etter det NRK kjenner til er saka mot dei tre rumenarane no ferdig etterforska, og oversendt Statsadvokaten for endeleg påtaleavgjerd. Det er førebels uvisst når saka kjem opp i Sogn og Fjordane tingrett.