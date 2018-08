Bakkeplassen blei opna

I dag blei Bakkeplassen på Fosshaugane Campus opna. Bakkeplassen er tenkt å bli ein samlingsstad, laga til ære for Sogndal-legenda Svein Bakke.

– Det er klart at med ein person som har betydd så mykje for Sogndal Fotball og dermed for bygda, som forsvinn så fort, så er det viktig at den historia lever vidare. Skal den gjere det, må vil bli minte om han kvar dag, seier Rolf Navarsete. – Det er den takka vi aldri rakk å gi han.