Avviser omkamp

Løyva som er gjevne for gruvedeponi i Førdefjorden og Repparfjorden blir ikkje endra. Det slår klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Under spørjetimen i Stortinget i går sa venstrepolitikaren at avgjerda vart fatta før Venstre kom i regjering og at det er stor semje for å respektere vedtaka. SVs Lars Haltbrekken viste til at Miljødirektoratet konkluderte med at den samla samfunnsnytten var større enn ulempene då dei gav grønt lys for deponi i Førdefjorden. Seinare er anslaget for mengda arbeidsplassar redusert.