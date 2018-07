Avviser konflikt med målvakt

Florø-trenar Terje Rognsø avviser at det er konflikt med målvakta Nicklas Frenderup som gjer at dansken og Florø Fotball har blitt einige om å avslutte kontrakten, skriv Firdaposten. I ei Twitter-melding frå tidlegare Firdaposten-journalist Andreas Hopen stod det at Rognsø og Frenderup hadde kome på kant med kvarandre før kampen mot Sogndal, og at forholdet surna. Rognsø avviser altså dette og seier dei to har hatt ein open dialog og at Frenderup sluttar etter eige ønskje.