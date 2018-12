Avslo bod frå Haugesund

Florø-spelar Runar Hove (t.h.) vert ikkje Haugesund-spelar, skriv Eurosport.no. Hove har vore ein viktig spelar for Florø gjennom deira to sesongar i førstedivisjon, og etter nedrykket vil han bli heiltidsproff. Han har vore på prøvespel i Haugesund, men klubbane vart ikkje einige om overgangssum. No står fleire eliteserieklubbar klare til å kjempa om underskrift til Hove, skriv Eurosport.