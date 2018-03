Avlyste Engebø-omkamp i Ap

Fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Arbeidarparti avlyste omkampen om fjorddeponi i Førdefjorden. Førde Ap føreslo at utsleppsløyvet skulle revurderast, medan Naustdal Ap ville ha eit støtteerklæring om at gruvemassen kan brukast som tildekking. Begge deler vart avvist av fylkesårsmøtet, som peika på at dei har vedteke sitt standpunkt i saka tidlegare. Bente Nygård i Flora Ap sa at dei var mot fjorddeponiet sist, men at saka var tapt og at omkamp ikkje har noko for seg.