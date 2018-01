Avlyser vegarbeid i Årdal

Det planlagde arbeidet med å sikre fylkesveg 53 mellom Fodnes og Årdalstangen, er utsett. Statens vegvesen melder at vinden er for sterk til å gjere arbeidet. Dermed får trafikken gå som normalt i dag. Vegen vart opna i går etter å ha vore stengd i over ei veke etter eit stort steinras.