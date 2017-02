Avlyser frikøyringsrenn

For andre året på rad må Fjellsportfestivalen i Sogndal avlysa Free-ride-konkurransen. Frikøyrar frå heile verda skulle etter planen koma til Sogndal for å delta i "Freeride World Tour Qualifier" under Fjellsportfestivalen i slutten av februar. Årsaka til avlysinga er snømangel.