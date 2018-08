Avgjerande fase for Nordfjordbrua

Aktørane bak Nordfjordbrua AS skal denne veka ha møte med politisk leiing i Samferdselsdepartementet, skriv Fjordabladet. Selskapet arbeider for bru over Nordfjorden på ferjestrekninga mellom Eid og Gloppen kommune. Dagleg leiar i Nordfjordbrua AS, Jan Olav Tryggestad, meiner prosjektet no er inne i ein avgjerande fase for å kunne bli realisert.