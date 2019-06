Avduka minneplakett

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) avduka i dag ein minneplakett for Urnes stavkyrkje i Luster. Det er 40 år sidan kyrkja kom på Unesco si verdsarvliste. – Det er dei viktigaste kulturminna me har. Det følgjer med eit stort ansvar å bli ført opp på verdsarvlista, og det er eit ansvar me må ta, seier Elvestuen. Han avduka minnesmerket saman med Marit Aakre Tennø, varaordførar i Luster og leiar av verdsarvrådet.