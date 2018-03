Aurlendingane mista straumen

Ein feil i overliggande nett gjorde at heile Aurland var utan straum i kring 50 minuttar i ettermiddag. – Det står att å få inn Vassbygdi, men vi reknar med at dei er påkopla om ikkje så alt for lenge, seier everksjef Helge Morten Vangen i Aurland Energi Kraft.