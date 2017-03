«Stem nei til konsekvensutgreiing i Lofoten, Vesterålen og Senja komande stortingsperiode!!»

MILJØFORKJEMPAR: Fylkesleiar Henrik Thorsnes Lefdal i AUF Sogn og Fjordane. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Overskrifta lyser på toppen av eit A4-ark med ei rekkje argument for at dei utsette havområda ikkje skal opnast for oljeboring.

Tallause slik ark hang på alle synlege flater på vegen inn til årsmøtesalen i toppetasjen på Sunnfjord hotell.

Det var ungdomspartiet AUF sitt siste framstøyt for å prøve å overtale årsmøtedelegatane moderpartiet Sogn og Fjordane Arbeidarparti.

For medan resten av partiet svinga seg på årsmøtefesten i etasjen under, var eit titals unge AUF-arar i aksjon med å henge opp plakatane rundt midnatt laurdag.

PLAKAT-PREG: Ved alle inngangane til årsmøtesalen hang plakatane frå AUF. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– I natt hadde vi ein aksjon for å prøve å snu årsmøtet til å stemme nei til konsekvensutgreiing, fortel fylkesleiar Henrik Thorsnes Lefdal i AUF.

– Eg trur at våre meiningar vil liggje i bakhovudet til delegatane, seier han håpefullt.

Redaksjonsnemnda i fylkeslaget forkasta deira framlegg, og la i staden fram ein resolusjon som støttar kompromisset som partiet sentralt har kome fram til.

Fylkesårsmøtet skal stemme over resultatet i ettermiddag.

PROPAGANDA: Fylkesleiar Hilmar Høl kallar plakatane frå AUF propaganda. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Propaganda

Fylkesleiar og andrekandidat til Stortinget, Hilmar Høl, har merka seg plakataksjonen.

– Dette er bra propaganda frå AUF. Det er ting dei bryr seg om. Men eg føler vi at vi møter AUF i eit kompromiss.

– Dette er ikkje noko tap for miljøsida i partiet. Vi har vore for konsekvensutgreiing tidlegare. Men no seier vi at vi fredar Nordland 7 og Troms 2. Eg føler at vi kjem miljøsida i møte ved å seie at vi berre konsekvensutgreiar Nordland 6.

Førde Arbeidarparti var eitt av lokallaga som støtta AUF på fylkesårsmøtet. Lokallagsleiar Reidar Fugle Nordhaug (nyleg avgått AUF-fylkesleiar) sa under debatten:

– Eg melde meg inn i partiet trass i vår miljøpolitikk. No må vi tare på dei nærmast gudgjevne gåvene som er Lofoten, Vesterålen og Senja.