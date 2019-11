Åtvarar mot speilglatte vegar i kveld og i natt

Særleg gjeld dette Hordaland og Sogn og Fjordane, der det har vore svært mildt i lufta i dag. I vegbana er det framleis kaldt og dermed er faren stor for at det frys på.

– Det er viktig at folk ikkje lar lure av lufttemperaturen. Det er høg fare for at det kan vere svært glatt, seier trafikkoperatør Ken Ove Holm i Statens vegvesen til NRK.

Dei har varsla alle entreprenørane som no er på veg ut langs både lokale vegar og riksvegar for å strø.

– Særleg der vegsaltet kan ha blitt skylt vekk, må folk vere forsiktige, seier Holm.

Det er mykje trafikk ut av Bergen sentrum laurdag kveld etter den populære Lysfesten og det har vore fleire mindre uhell og ulukker. Blant anna på Myking i Nordhordland, der to bilar kolliderte på det glatte føret.