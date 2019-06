Åtvarar mot rundballar langs vegen

Rundballar langs vegkanten kan vere livsfarleg. Denne åtvaringa kjem frå Statens vegvesen. Skulle ein bil eller motorsykkel treffe ein rundball i staden for jordet i ei utforkøyringsulukke, så kan det få fatale konsekvensar. Vegvesenet påpeiker også at rundballar som står i vegen for sikten, i tillegg kan bidra til at ulukker skjer.