Åtvarar mot klatresti

Det alpine redningsmiljøet åtvarar mot å byggje ein klatresti eller via ferrata opp på fjellet Hornelen i Bremanger, skriv avisa Firda. Det har vore kjent ei stund at fleire lokale aktørar ønskjer å etablere ei slik fast rute opp til det ikoniske fjellet, men ifølgje avisa seier redningsfolket at Hornelen er for verutsett og isolert for slikt.