Åtvarar mot harepest

Det er funne harepest på fleire daude harar som er funne på Østerbø i Aurland, skriv Sogn Avis. Viltforvaltar Knut Fredrik Øi seier at dei fatta mistanke til harepest etter at dei på seinsommaren og i haust fekk melding om seks daude harar. To av dei vart sende til veterinærinstituttet i Oslo, der dei altså fekk stadfesta at det er harepest. Sjukdomen er svært smittsam og kan overførast frå dyr til menneske, gjennom direkte kontakt.