Åtvarar mot GPS-tjuveri

Politiet i Nordfjord ber eigarar av anlegg- og landbruksmaskiner om å passe på etter at GPS-utstyr til ein verdi av 30.000 kr per stykk er stole frå to maskinar i Innlandet politidistrikt. Politiet oppmodar no om å sikre utstyret anten ved å parkere på sikkert område eller ved å ta ut utstyret. – Meld frå ved observasjonar av personar/bilar som opptrer mistenkeleg, oppmodar politiet.