Åtvarar mot aksjegåve

– Å gje SFE-aksjane til kommunane kan vere ei bjørneteneste, seier NHH-professor Thore Johnsen til Firda. Fylkeskommunen har i to rettsinstansar kjempa for å overdra aksjane til kommunane i Sogn og Fjordane, i staden for at BKK skal få bruke ein forkjøpsrett. Johnsen fryktar at kommunane blir uprofesjonelle eigarar med lita økonomisk bereevne. Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) meiner Johnsen verkar å ha misforstått. Ho trur kommunane blir gode eigarar.