Attvalt listetopp for Dei Kristne

Bjørg Sølvi Refvik frå Førde er attvalt både som fylkeleiar og stortingskandidat for partiet Dei Kristne i Sogn og Fjordane. Det skjedde på fylkesårsmøtet på Skei i helga. Refvik var toppkandidat for partiet under fylkestingsvalet i 2015.