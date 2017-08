Åtteåring vann bakekonkurransen i Vik

– Vinnarkaka er ein type blautkake, med sukkerbrød, marsipan og bringebærfromasj. Smaken var kjempegod og konsistensen på sukkerbrødet var og fin, seier dommar Oddny Hønsi Ringheim.

Ho sjølv har likt å baka sidan ho var lita jente, og driv i dag «kakemonsen.no», ein nettstad for kakeoppskrifter.

–Til å vere laga av ein åtteåring, så var vinnarkaka eit imponerande byggverk. Inni var det brunt og lyst sukkerbrød i sjakkbrettmønster, og utanpå var ho pynta som eit sjakkbrett med brikker og alt, seier Hønsi Ringheim.

Oppskrift på sjakk-kake Ekspandér faktaboks Sukkerbrød: Lag eggedosis av av fem egg og 2 dl sukker 1 ss potemjøl 1dl kveitemjøl 1 ts bakepulver 1 ts vaniljesukker (2 ss kakao til den eine botnen) Steik midt i omnen på 170 - 175 grader i 30 - 40 min. Avkjøl Det kaka etter ynskje. Dynk med sukkervatn, mjølk eller bringbærsaft. Bringebærmousse: 300 g bringebær 60 g sukker 4 gelatinplater 2,5 dl kremfløyte 1 ts vaniljesukker Ta i to lag i kaka og avkjøl over natta. Siste laget er fyldt med vaniljkrem og krem. Pynt med bringebær, sjokolade og marsipan.

– Så her har vi kanskje ein komande konditor?

– Ja, eg har håp om at når han veks til, så skal han utvikle «Vikjakaka», seier Hønsi Ringheim.

DOMMARPANELET: Brita Salbu, Oddny Hønsi Ringheim og Tone Grindedal. Foto: Privat

For eit av dei store måla under konkurransen er å finne fram til ei oppskrift som kan bli sjølvaste Vikjakaka, på same måte som ein har gjort med eplekake i Hardanger. Men for å kome gjennom dette nålauge må kaka ikkje berre smake godt, men også vere nyskapande. Men så langt er det ingen som har nådd heilt opp dei fire gongene konkurransen har vore arrangert.

– Eg er vel kanskje litt kresen på det her, men eg tykkjer at når vi skal kåre ei kake som verkeleg er «Vikjakaka» eller bringebærkaka frå Vik så må det vere ei heilt ny oppskrift. Noko nyskapande og ikkje noko ein har funne på internett. Kakene vi hadde i år var gode, men nytenkande på smak var dei diverre ikkje, seier Hønsi Ringheim.

OVERRASKINGA: Grøne pannekaker Foto: Privat

Men også i år var det overraskingar, blant anna grøne pannekaker med ein salat av bringebær, aprikos fetaost og valnøtter.

Grøne pannekaker med salat og bringebær Ekspandér faktaboks Pannekaker 50 gram kveitemjøl, 100 ml kremfløyte, 20 ml olivenolje, 1ts sukker, 1 egg, 300 gram spinat, 1/2 ts salt. Salat: 6-8 bringebær, 1/2 raudløk, 5 cherrytomater, 1 aprikos, 1 plomme, 200 gram fetaost, 2 valnøtter, 100 gram ruccola. Dressing: 1,5 ts bringebærsylte, ts sitronpepar, 1,5 ss soyasaus, 3 ts olivenolje, 1 ss balsamico eddik. Slik lagar du pannekakene: Lag saft av spinat i ein juicemaster. Bland saman egg sukker og salt. Bland inn kremfløyte og spinatsaft (ca 180 ml) ha i mjøl og reør sama til ei jamn røre. Rør inn olivenolje før du steiker. steik pannekakene på begge sider og avkjøl. Salat: Hakk raudløk, del cherrytomater, plom, aprikos og valnøtter i bitar. ha i heile bringebær og ruccola. Smuldre over med fetasost bland saman med dressing. La det stå 2 - 3 min før du blander saman igjen. Bland forsiktig for bringebæra skal vere heile. Til slutt: legg to ss med salat i kvar pannekake og brett opp som ein pose, og knyt saman med purrløk. (purreløken skjer du i strimler og legg i varmt vatn 2-3 før du skal bruke den)

– Det var kjempegodt og er flott som forrett eller smårett. Kombinasjonen mellom det grøne og dei raude bringebæra såg nydeleg ut, seier Hønsi Ringheim.