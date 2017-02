Åtte har levert anbod

Statens vegvesen har i dag fått inn anboda for Bergumkrysset i Førde, det første tiltaket som blir bygd i Førdepakken. Det var stor interesse for arbeidet, og det lokale firmaet Entreprenørservice AS hadde den lågaste anbodssummen. Åtte firma har levert inn anbod.