Asylmottaket i Florø vert lagt ned

UDI har varslar at dei legg ned 17 asylmottak over heile landet. Totalt omfattar nedlegginga 1610 mottaksplassar. I tillegg til Skei statlege mottak vert også det kommunalt drivne mottaket i Florø lagt ned.

– Dette har samanheng med at i 2015 kom det over 31.000 asylsøkjarar, mot berre 3460 i fjor. Vi har ein nedgang på over 27.000 asylsøkjarar, seier regiondirektør i UDI, Stig Arne Thune til NRK.

Solbakken statlege mottak har åtte tilsette frå tre ulike land og plass til 130 asylsøkarar.

Kan bli fleire nedleggingar

Før i dag melde NRK at også asylmottaket på Skei vert lagt ned, og det kan bli fleire.

– Dersom det framleis blir låge ankomstar til Norge, så vil eg ikkje sjå vekk frå at det kan bli ytterlegare reduksjon av fleire mottak, seier Thune.

Han og andre i UDI har brukt dagen i dag på å orientere drivarar av asylmottak og deira tilsette om at ei rekkje mottak blir lagt ned. I kveld har alle tilsette ved Solbakken blitt varsla.

I denne omgangen legg UDI ned 17 mottak, åtte ordinære mottak og ni mottak for einslege, mindreårige asylsøkjarar.