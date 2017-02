Åsane slo Florø i treningskamp

Åsane vann 3-1 over Florø fotball i ein treningskamp i Sogndal. Det er eitt av laga Florø vil møte i OBOS-ligaen i år. Florø sitt mål vart scora av Erlend Hove då han utlikna til 1-1. – Det var ei grei gjennomkøyring for oss. Vi ser at det straffar seg meir med feil på dette nivået enn vi er vande til. Men det er god lærdom, seier dagleg leiar i Florø fotball, Harald Gjervik, som var med å for å sjå kampen.