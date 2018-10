Artic Shipping er seld

Brønnbåtselskapet AquaShip har kjøpt alle aksjane i Førde-selskapet Artic Shipping, skriv ilaks.no. Gründer Ove Vilnes seier til nettstaden at prosessen har gått over tid og at det ikkje har vore noko enkel avgjerd. Selskapet har 75 tilsette og skal no førast vidare som eit sjølvstendig dotterselskap under AquaShip-gruppa.