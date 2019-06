Årets Nynorskbrukarar

To frisørkjeder fekk prisen for Årets nynorskbrukar 2019. Kjedene Floke og Balanzera tok imot prisen under Dei nynorske festspela 13. juni, melder Nynorsk kultursentrum. Dei to fekk pris for å nytte nynorsk i marknadsføring i både by og bygd på Aust- og Vestlandet.