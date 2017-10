Årdal ny dagleg leiar

Asgeir Årdal er tilsett som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Friidrettskrins frå 23. oktober, i eitt års vikariat i 60 % stilling. Han tek over etter Narve Heggheim som no er tilsett i friidrettsforbundet i sentraladministrasjonen etter 14 år i krinsen. Årdal har bachelorgrad med idrett, fysisk aktivitet og helse, samt allsidig idrettsbakgrunn. Han har tidlegare jobba som sportsjournalist, og er no idrettslærar i vidaregåande.