Årdal får behalde lensmannskontoret

KJEMPEGLAD: Årdal-ordførar Arild Ingar Lægreid (Ap) er strålande fornøgd med at dei får behalde lensmannskontoret sitt. Foto: Rune Fossum / NRK

– Dette er ei fantastisk nyheit. Eg hadde nesten ikkje trudd at dette skulle gå, men eg er kjempeglad for at vi fekk medhald i klaga vår, seier ordførar i Årdal, Arild Ingar Lægreid (Ap), til NRK.

Politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt har tidlegare gått inn for å slå saman lensmannskontora i Årdal og Lærdal, og plassere kontoret i Lærdal. No har Politidirektoratet lytta til politikarane, og gjort om vedtaket til politimeisteren.

– Vi har frå vår side har tilrådd overfor Politidirektoratet å berre ha eitt lensmannskontor i dette området. Men vi gav uttrykk for at det var ei vanskeleg avgjerd på grunn av det høge folketalet i Årdal, seier Songstad til NRK.

Årdal kommune klaga på vedtaket og har no altså fått medhald.

– Dei har fått behalde kontoret på bakgrunn av klaga, seier Songstad.

Fakta om politireformen Ekspandér faktaboks Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015.

Ifølge Politidirektoratets framdriftsplan er det først i årene 2018-2020 at effektene virkelig vil slå inn, og kvaliteten og effektiviteten i polititjenesten vil økes «vesentlig».

I januar i fjor ble 27 politidistrikter kuttet til 12 som en følge av politireformen.

Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder.

Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor. I tillegg foreslås det å opprette sju helt nye politistasjoner. Det gir totalt 217 tjenestesteder.

Endringsforslagene bygger blant annet på en politianalyse i 2013 om hvordan politiet bør organiseres i fremtiden.

Analysen ble bestilt etter den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport. Kilde: POD, NTB

Mange klager

IKKJE OVERRASKA: Politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt er ikkje overraska over at Årdal får behalde lensmannskontoret sitt. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Askvoll, Aurland, Balestrand, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Jølster og Årdal har alle klaga på problemstillingar knytta til politireforma. Totalt har 72 kommunar i heile Norge klaga på avgjerda om nedlegging, men at Årdal no får behalde sitt kontor betyr ikkje at dei andre vil få medhald i klaga, seier Songstad.

– Det betyr ikkje at dei andre også vil få medhald. Det vert vurdert frå sak til sak, seier Songstad.