Arbeidsrettssak midlertidig stogga

Arbeidsrettssaka som var varsla etter at leiaren ved Måløyraidsenteret blei sagt opp, er midlertidig stogga, skriv Fjordenes Tidende. Saka skulle etter planen ha starta i Sogn og Fjordane tingrett torsdag. Den tidlegare leiaren meiner ho har vorte oppsagt på usakleg grunnlag. Det er i samråd med det nye styret ho no har bestemt seg for midlertidig å stogge saka.