Ap og SV står saman om kritikk mot kommuneleiinga i Lærdal

Det har lenge vore eit anstrengt forhold mellom enkeltpersonar og administrasjonen i Lærdal kommune. Tidlegare Ap-ordførar Arne Sanden måtte mellom anna klage heilt til Sivilombodsmannen før han fekk tilgang til informasjon om økonomiske forhold i kommunen. No går SV og Arbeidarpartiet samla ut og skuldar administrasjonen for fryktkultur og altfor mykje hemmeleghald.

– Det har vore ein ukultur i den kommunale administrasjonen i Lærdal i lengre tid. Kvifor skal det vere så vanskeleg å få ut konkret og relevant informasjon frå administrasjonen. Kvifor blir det reagert med mistenkeleggjering når politikarane stiller spørsmål, spør Hamre.

Krev haldningsendring

Hamre og SV får støtte frå Lærdal Arbeidarparti. I eit brev til administrasjonsutvalet, som har saka oppe til handsaming no i kveld, heiter det mellom anna: «Lærdal kommune har hatt langt fleire oppslag i media enn kommunane rundt oss når det gjeld lukking av møter og nekting av innsyn. Kommunen vår møter folkevalde og innbyggjarane med eit hemmeleghald som får folk flest til å bli mistenksame. Dette har i fleire høve gitt Lærdal kommune eit dårleg omdøme».

Leiar i Lærdal Ap, Inger Bakken, krev ei haldningsendring frå administrasjonen si side.

– Vi kan ikkje ha det slik at politikarane blir redde for å bli mistenkeleggjort og utskjelt når dei tar kontakt med administrasjonen. Spørsmål frå folkevalde og innbyggjarar skal besvarast på ein høfleg og informativ måte. Fryktkultur skal det ikkje vera rom for i kommunen vår, seier ho.

Skuldingar mot politikar

Det som fekk begeret til å flyte over for SV og Ap var ein e-post frå ein av toppsjefane i kommunen til ein kvinneleg kommunestyrerepresentant frå SV, der SV-politikaren blir skulda for å mistenkeleggjere og å vere demotiverande.

I eposten heiter det mellom anna: «Ordlyden og detaljeringsgraden i spørsmåla går langt utover det som er politikken sitt ansvarsområde. Dette er interne forhold i organisasjonen som det ligg til rådmann å handtere. Eg oppfattar dei som mistenkeleggjerande og demotiverande».

Rådmannen oppgitt

Rådmann i Lærdal, Alf Olsen, meiner kritikken frå Ap og SV er teken ut av alle proporsjonar.

RÅDMANN: Både administrasjonen, det politiske miljøet og Lærdal som samfunn taper på den situasjonen vi er i, seier Alf Olsen, rådmann i Lærdal. Foto: Bård Siem / NRK

– Det er veldig sterke ord som blir brukt. Både administrasjonen, det politiske miljøet og Lærdal som samfunn taper på den situasjonen vi er i, seier han.

– Du har beklaga innhaldet i eposten. Forklar.

– Ordlyden i eposten var ikkje slik den burde vere, noko vi har beklaga.

– Eposten du har beklaga er ein del av den fryktkulturen som administrasjonen representerer, meiner Ap og SV. Kva seier du til det?

– Nei, dette kjenner eg meg ikkje igjen i, seier han.