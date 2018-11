Ap med pengar til skipstunnel

Ap løyver 30 mill. kr i statsbudsjettet, for å sikre at prosjektet Stad skipstunnel ikkje stoppar opp.

– Hurtigbåtruta på kysten er ei viktig transportåre. Arbeidarpartiet har lagt inn midlar til at Kystverket no kan ferdigstille planane. No vil vi sjå tunnelen bygd, seier Botten i ei pressemelding.