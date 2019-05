Ap går tilbake i Vestland

Arbeidarpartiet går tilbake med 9,7 prosentpoeng på ei måling for nye Vestland fylke. Partiet får ein oppslutning på 22,5 prosent på målinga som er gjort for Bergens Tidende. Høgre og Frå veks på målinga som samanliknast med valresultata for dei gamle fylka i 2015. Det gjer også Sp som er det tredje største partiet med 14,5 prosent.