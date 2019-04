Ankesak startar i dag

I dag startar ankesaka som kan avgjere framtida til iranske Maryam Bandari og dei to sønene hennar. Dei tre har budd i pinsekyrkja på Sandane i rundt to år. Bandari har tidlegare fått avslag på opphaldsløyve, men Oslo tingrett meinte ho og sønene skulle få bli Noreg. Utlendingsnemnda anka avgjerda, og det er denne saka som no har starta i Borgarting lagmannsrett. Det er sett av tre dagar til behandlinga.