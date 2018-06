Det var ein sein sommarkveld i førre veke at Utrykkingspolitiet stogga fartssyndaren på fylkesveg 57 i Gaular. Farten til 20-åringen blei målt til nesten to og ein halv gong over fartsgrensa. Mannen vil ikkje stå fram med namn, men vil stille opp anonymt.

– Det var seint på kveld og ingen bilar i nærleiken. Vegen var tørr. Før var det 80-sone på denne strekninga, seier han.

Målinga synte 144 km/t, og blir av UP lokalt omtalt som eit av dei grovaste tilfella dei har sett. Den unge føraren skjønte at dette kom til å svi og la seg flat.

Kan få fengsel for råkøyring

20-åringen blei fråteken førarkortet på staden. No kan han risikere fengsel og at kvardagen ikkje går opp.

– Dette får konsekvensar for meg både privat og på arbeid. Eg treng førarkortet til jobb.

Mannen seier at han har mykje erfaring frå bilkøyring. Sjølv om han er ein angrande fartssyndar, kan han ikkje garantere at han aldri kjem til å køyre for fort igjen.

– Eg har lært av dette, og det er absolutt ikkje ei kjekk kjensle. Likevel kan eg ikkje sei at eg aldri kjem til å køyre over fartsgrensa igjen.

Strekninga der 20-åringen blei stogga har lenge vore til skrekk for bygdefolket. Dei fortel om fleire stygge episodar som nesten har kosta liv.

– Eg forstår at dei er uroa for at det kan skje ulukker på dagtid.

– Den er særs stygg

Einar Vereide i UP på Vestlandet har fått fleire meldingar om stygg køyring ved Bjørvikstranda i Gaular.

– Det er lite trafikk, men ein stor prosent av desse køyrer relativt høgt over fartsgrensa. Det bur opp mot 70 skuleborn i området, noko som forklarar mykje av årsaka til at det er 60-sone. Nokre stadar manglar det busslommer. Vi vil nok rette meir merksemd mot denne strekninga, seier han.

BER FOLK TENKE SEG OM: Einar Vereide i UP på Vestlandet seier at folk må vite at det er på dei beste vegane at ulukkene ofte skjer. Foto: Martin Torstveit / NRK

Han er skaka over fartsmålinga i førre veke. Etter 30 års fartstid i politiet toppar fartssyndaren ei dyster liste for politioverbetjenten.

– Det er blant dei verste eg har målt. Den er særs stygg, sjølv om det er ei oversiktleg strekning. Andre trafikantar reknar ikkje med at dei skal treffe på ein bilist som ligg nesten to og ein halv gong over fartsgrensa. Då er det veldig farleg, seier Vereide.

Vegstrekninga ved Bjørvikstranda er ganske rett og oversiktleg, noko som får bilistar til å køyre over fartsgrensa.

– Folk tenker ikkje over at det ofte er på dei beste vegane og vegstrekkjene at ulukkene skje, seier han.