Amper stemning får følgje

Ein mindreårig gutt fekk slått ut ei tann, og vart teken med til legevakta av foreldrene sine etter ein fest i Førde i natt. Den mistenkte, som også er mindreårig, braut like etter ordre frå politiet om å halde seg vekke. Vest politidistrikt opplyser at gjerningspersonen blir meld for begge forholda.