Amper stemning

Ved 21-tida fredag kveld måtte politiet rykke ut til ein av utestadane i Førde etter melding om amper stemning mellom to personar. Dei to var godt rusa. Den eine vart køyrd til legevakt for sjekk. Det skal ikkje vere meldt om skadar på nokon av opplyser politiet på Twitter.