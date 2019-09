Alvorleg trafikkulykke i Fjaler

Tysdag kveld fekk politiet varsling om at to motorsyklistar hadde køyrt ut av vegen ved Nistadlia i Fjaler. Alle naudetatane rykte ut til staden. Tilstanden til dei involverte skal vere alvorleg.

Vegen forbi staden er stengd i alle fall til klokka 00.30. Politiet er på staden med både krimteknikarar og med bistand frå ulukkesgruppa til Vegvesenet.

Sendt til sjukehus

Det var like før halv nitida at politiet fekk meldingar om ulukka i Fjaler. Fleire motorsyklar skal ha køyrt ifølgje då to av dei køyrde ut av vegen. Operasjonsleiar Dag Olav Sæter fortel at begge førarane var komne til skade.

– Eg kan ikkje seie så mykje anna enn at det er ei alvorleg ulukke. Den eine føraren er no sendt til Førde Sjukehus i ambulanse, medan den andre føraren er flydd til Haukeland i luftambulanse, seier han.

Uklar årsak

Sæter seier at det er enno uklart kva som er årsaka til ulukka, men at undersøkingar vert gjort på staden.

– Politiet er der no og snakkar med vitnar. Me har også varsla ulukkesgruppa til Statens vegvesen og det vert jobba med å dokumentere ulukkesstaden, og me forsøker å danne eit bilete av kva som har skjedd, seier operasjonsleiar Sæter.

Politiet vil ikkje gå ut med nokre opplysningar om kven dei involverte i ulukka er i natt.