Allereie fullteikna

Salstorget i Flåm allereie fullteikna for dei tre sommarmånadane i år. Næringsjef i Aurland, Inge Håvard Aarskog, seier til Aurlendingen at alle dei 16 torgplassane er leigde ut, men at dei har nokre få ledige plassar i mai og september. Dei første torgseljarane skal vere på plass i Flåm i april.