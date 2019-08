Alle Telenor-basestasjonane i drift

Alle fem mobilbasestasjonane som har vore ute som følgje av uvêret tysdag er no i drift igjen, melder Telenor.– Det kan vere at enkeltkundar opplever ustabilitet i enkelte situasjonar, men for vår del har vi friskmeldt telenettet i Jølster, seier informasjonssjef i Telenor, Roald Orheim.