Alkohol her blir framleis lov

Han ber Politidirektoratet (POD) om å trekke brevet til politidistrikta om rammevilkåra for festivalarrangørar, melder NTB.

– Det inneber at Festival-Norge blir som før. Sunn fornuft tilseier at vurderingane av råmen rundt den enkelte festival blir gjort lokalt. Slik har det vore tidlegare, og slik blir det i framtida, seier Amundsen.

I brevet han ber POD trekke tilbake, tolkar direktoratet alkohollova i skjerpande retning.

I brevet står det at arrangørar av russefestivalar må søke om skjenkeløyve også for parkeringsplassar og overnattingsleirar. Til Aftenposten har POD uttala at forbodet mot å drikke medbringa alkohol også vil gjelde liknande arrangement med camping, som musikkfestivalar.

Skapte bekymring

Brevet skapte bekymring på fleire hald. Venstre-leiar Trine Skei Grande var mellom dei som frykta at krav om skjenkeløyve ville truge festivalcampane og i yste konsekvens fleire av festivalane. I eit skriftleg spørsmål i Stortinget bad ho Amundsen om å klargjere saka.

– Meiner statsråden at alkoholregelverket er meint å hindre nyting av medbringa alkohol på festivalcampar, og vil statsråden instruere Politidirektoratet for å sikre at festivalcampane framleis kan vere ein del av festival-Norge? spurte Grande.

Etter at det omtala brevet frå POD vart sendt i starten av november, har Justisdepartementet og Helse- og sosialdepartementet vore i dialog om tolkinga av alkohollova sitt innhald.

Lokal vurdering

Amundsen ønsker i staden at vurderingane skal gjerast av lokalt politi.

Justisdepartementet peikar overfor POD på fleire forhold som lokale politistyresmakter bør vurdere når avgjerder om skjenking skal takast:

Eit festivalområde kan bestå av område med og utan skjenkeløyve.

Campingvogn, bubil og telt vil ofte vere å sjå som privat sfære og dermed ikkje omfatta av alkohollova.

Det å krevje skjenkeløyve for heile festivalområde er meir inngripande enn til dømes å krevje vakthald på områda som ikkje har skjenkeløyve.

– Det er viktig at dei førebyggande tiltaka som er naudsynte blir gjort lokalt. Og vilkår som eventuelt bør påleggast arrangørane, må blir vurdert i det enkelte tilfelle, seier Amundsen.