På folkehøgskulen i Sogndal er det full aktivitet på kjøkenet. Fleire elevar står ved benkane og renser grønsaker, kuttar frukt og kokkelerer.

På benkane står frukt og grønsaker, i ein stor kjele putrar blomkålsuppe, og nokre fint tillaga snittar ligg på eit fat.

– Det her er mat som eigentleg skulle kastast. Vi har fått den av butikkane, og den skulle eigentleg hamna i bosset i dag, fortel elev Elin Nordenberg.

Av råvarene skal dei lage lunsj og middag til medelevane ved skulen. Vi nordmenn kastar i snitt 42 kg mat kvar i året, skreiv NRK i fjor.

Det vil berekraft-gruppa bidra til å få slutt på.

– Så her lagar vi krutongar som vi skal bruke til blomkålsuppa, peiker Nordenberg bort på ei skål med brødbitar.

KOKKAR: Synne Skjønesfjell og Elin Nordenberg (t.h.) kuttar poteter som butikkane har gitt til folkehøgskulen i stedenfor å kaste i bosset. Det er for å vise at mykje av maten vi kastar er fullt mogleg å ete, fortel elevane. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Skule for rettferdig handel

Organisasjonen Framtiden i våre hender samarbeider med mange folkehøgskular for å lage ein meir berekraftig skulekvardag.

Gjennom året har elevane blant anna hatt besøk av Frida Ottesen som var med å lage Aftenposten sin serie om klesproduksjon, Sweatshop.

I tillegg har elevane ei berekraft-gruppe, som har hatt liknande aksjonar med å lage kvelds til heile skulen av mat som hadde blitt kasta om dei ikkje hadde tatt det i bruk.

– I dag har vi elevar som bygger matsorteringssystem med vaktmeisteren. Nokre skriv tekstar som dei skal prøve å publisere ulike plassar, og nokre lagar filmsnuttar. Og ein gjeng er borte på senteret for å finne ut kor mykje butikkane veit om kvar kleda dei sel er produserte, fortel Mathilde Buch Larsen.

Ho er lærar på skulen og organiserer dagen.

SNITTAR: Inger Lise Valøy og Helen Skutlaberg lagar snittar fylte med laks, guacamole, salat, sennepssaus og andre godsaker. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Annleis aktivisme

Om du brukar appen Jodel kan du også sjå nokre av elevane sine aksjonar i praksis.

«jeg gikk meg over sjø og land, der møtte jeg en hval med magen full av plastikkposer, bruk handlenett eller sekk folkens», kan du lese på appen om du er i området rundt Sogndal i dag.

Målet med dagen er at elevane skal ta med seg kunnskapen og verdiane dit dei reiser etter folkehøgskuleåret.

– Mange får seg ein tankevekkar om at det er rart at systemet er som det er. Kanskje det begynner å snurre i hovudet. Så det er veldig fint at vi får desse tankane med oss vidare ut i arbeidslivet, seier Elin Nordenberg.