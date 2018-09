Aksjar for ein million

Næringsliv, organisasjonar og private har teikna aksjar for over ein million i Nordfjordbrua AS. Det skriv Fjordabladet. Selskapet jobbar for å få til ei bru på sambandet Lote-Anda. I ei generalforsamling i juni blei det vedteke å auke aksjekapitalen i bruselskapet med minst to millionar kroner.