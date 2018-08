Aarvoll gir seg som ordførar

Jarle Aarvoll melde i kveld på Facebook at han ikkje lenger er Arbeidarpartiet sin førstekandidat i Sogndal. Aarvoll har vore ordførar dei 12 siste åra og leiar no fellesnemnda for den nye storkommunen i Indre Sogn. «Valnemnda til Arbeidarpartiet har fått melding om at denne kommunestyreperioden vert min siste», skriv Aarvoll måndag kveld.