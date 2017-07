Aabrekk frå Varegg til Florø

Firdaposten skriv at 23-åringen Torbjørn Aabrekk går til Florø. – Han er ein spelar vi kjenner godt til frå før, seier trenar Terje Rognsø til NRK. Rognsø skulle gjerne hatt med Aabrekk på laget tidlegare, men det har ikkje vore mogleg fordi han har studert i Bergen. – Det er ekstra stas for oss at han kjem frå Sogn og Fjordane, seier Rognsø om angrepsspelaren frå Eid. Overtakingsdatoen er 20. juli.