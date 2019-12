«Tunnelen» på 12.-plass

Allereie før premieren 1. juledag har til no drygt 2.000 sett billett for å sjå filmen «Tunnelen». Filmen, som har fått solide meldingar i pressa, handlar om kor gale det kan gå under ein tunnelbrann. Mykje av filmen er spelt inn i Sogn og Fjordane.