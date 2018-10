«Mr. X» dømt til fengsel

Gulating lagmannsrett meiner den tidlegare styreleiaren var med på å setje fyr på Selje hotell. Mannen er no dømt til seks år og seks månadar i fengsel, og til å betale forsikringsselskapet Gjensidige over to millionar kroner i erstatning. Verdiar for fleire titals millionar gjekk tapt i den dramatiske brannen i Selje. Mannen vart i Sogn og Fjordane tingrett frifunnen for medverknad til å ha starta brannen, noko som blei anka av statsadvokaten.