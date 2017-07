«Chidi» blir ut sesongen

Sogndal Fotball og Manchester City er samde om å forlenge lånetavtalen til Chidiebere Nwakali. 20-åringen frå nigerianaren har utover sesongen blitt stadig meir sentral for Eirik Bakke sitt mannskap. Midtbanespelaren scora sitt første mål for sesongen då Sogndal vann 1-0 over Aalesund for halvanna veke sidan.