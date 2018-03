– Blir liggande att på slagmarka

Fylkesleiar for KrF, Trude Brosvik, meiner borna blir den tapande part i likestillingskampen. No vil ho at den internasjonale barnedagen 20. november skal bli ein kampdag på lik linje med kvinnedagen. – Likestilling er viktig, men i likestillingskampen blir ofte barnet liggande att på slagmarka, seier Brosvik.