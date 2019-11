– Vil kvi seg for å rykke ut

Stasjonsleiar for det frivillige brannkorpset i Lavik, Frode Akse, fryktar at mannskapa hans vil kvi seg for å reise ut på oppdrag om ambulansen i bygda vert borte, skriv porten.no. Helse Førde har nemleg føreslege å leggje ned ambulansen i ferjebygda. Akse fryktar at heile korpset vil trekkje seg fordi ansvaret vil verte fort tyngjande for dei frivillige.